ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಗರದ ವಿಝಡಂ ಲ್ಯಾಂಡ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಟ್ಟೆಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ. ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಎಂ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ವೀರೇಶ್ ಗಂಗಾವತಿ, ಹೂಗಾರ್ ಸುರೇಶ್, ಅಂಗಡಿವೀರೇಶ್, ಗುರುಶಾಂತ ಮೊದಲಾದವರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಆಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ.11 ರಂದು ವುಂಕಿ ಮರಿಸಿದ್ದಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ದಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ, ಹಾಗು ಬಸವಣ್ಷನವರ ವಚನಗಳ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಬರಹದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2026 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಹ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.