ನಗರದ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲಿನ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಧ್ಯಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಡಿ.ಬಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಡಾ| ಶ್ರೀಹರಿ ಆಚಾರ್ ವಾಲ್ವೇಕರ್ ಇವರಿಂದ ’ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ’ ಪ್ರವಚನಮಾಲಿಕೆಯ ೪ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗಿತು.
ಸಂಘಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್, ಡಾ.ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ ದಂಡತೀರ್ಥ, ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ, ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾವ್, ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಲಿತಾ ಆರ್. ಟೀಚರ್, ಶ್ರೀಮತಿ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎಂ.ರಾವ್, ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಳುಕುರಾಯ, ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ ಎಸ್.ರಾವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಮತಾ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನೆರವೇರಿತು. ಸಂಜೆ ೬:೦೦ರಿಂದ ೭:೩೦ರ ತನಕ ೧೬-೦೫-೨೦೨೬ರ ವರೆಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಜರಗಲಿದೆ.
ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಧ್ಯಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ’ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ’ ಪ್ರವಚನಮಾಲಿಕೆಯ ೪ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
