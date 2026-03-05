ಮಂಗಳೂರು-ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಜನವರಿ – ೨೦೨೬ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಧಾರಿತವಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೮೦ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ೬೫೦೦ ರ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ೭ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನು? ಆರ್. ಅತ್ರೇಯ ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸೈಕಲ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇಸ್ಕಾನ್
ಕುಡುಪು ಕಟ್ಟೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲಿನ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಡೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಸೈಕಲನ್ನು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಾಸ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ವಿಶೇ? ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಿಥಾಲಿ ಯು. ಎಲ್ (ಐದನೇ ತರಗತಿ) ದಕ್ಷ್ ಕೆ. ಪೂಜಾರಿ (೭ನೇ ತರಗತಿ) ಇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಿಕಾ ಎಸ್ ಭಟ್ (೭ನೇ ತರಗತಿ) ಛಾವಿ ಎನ್ ಎಸ್ (೪ನೇ ತರಗತಿ) ನಿಹಾಲಿ ಆರ್ ಹೊಸಕೆರೆ (೬ನೇ ತರಗತಿ) ಇವರಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ೩೬೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಪ್ರಭುಜಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡುಪು ಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ ವ್ರಜ ವಿಜಯ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತದಾಸ್, ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀರಜಾ ಹರೀಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತಾಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ.
