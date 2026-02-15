ವೈದಿಕ್  ಮಾರ್ಟ್ ನಿಂದ  ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಉಚಿತ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ವಿತರಣೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫೆ.15: ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಇಂದು ನಗರದ ಶಿವ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು, ಪಂಚಾಮೃತ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಶಿವ ಪೂಜ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಣಿಕಡ್ಡಿ ಯನ್ನು ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದಿಕ್ ಮಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚೊಳ್ಳಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ರಂಗ ಬಳಗದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯ್ತು.
ಪಂಪಾಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಹುಕಾರ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ ಹಚ್ಚೋಳ್ಳಿ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಸನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಂಗಾದರಯ್ಯ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಆದೋನಿ, ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಪ್ಪಗಲ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿ.ಎಂ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ರ್ಮದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.