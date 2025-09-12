ವೈಕುಂಠ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ನಾಮಾರ್ಚನೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವೈಕುಂಠ ವಳಚ್ಚಿಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೩, ೨೦೨೫ ರಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯:೩೦ ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ೧೨ ಗಂಟೆಗೆ
ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಕ್ತಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ
ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೯೮೦೧೮೯೫೪೫ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವೈಕುಂಠ ವಳಚ್ಚಿಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೩, ೨೦೨೫ ರಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ