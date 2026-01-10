ವೆನಿಜುವೆಲಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜ.10- ಅಮೆರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಿದ್ಧವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. “ಹೌದು” ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ರೈಟ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ತೈಲವನ್ನು “ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ” ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ತೈಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಚನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತೈಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹರಿಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಭಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಇಂಧನ ಆಮದನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಧನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ, ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಟ್ ಹೇಳಿದರು.