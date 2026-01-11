ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

* ನಗರದ 18 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ
* 520 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗಿ
* ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ, ಬವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು
* ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ವಿತರಣೆ
* ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ
* ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಾಚನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜ.11: ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ಆಯ್ದ 30 ವಚನಗಳ ಕುರಿತು ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಾಚನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ವುಂಕಿ ಮರಿಸಿದ್ದಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಸಾರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತು.
ನಗರದ 18 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 520 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ, 5 ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. 18 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾಋಉ ಇದ್ದರು.
ಸಿದ್ದಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗು ಅದೇರೀತಿ ವಚನಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ವಿತರಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಾರವನ್ನು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.
ವುಂಕಿ ಮರಿಸಿದ್ದಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಟಿ.ಶೇಖರ್, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ. ಅಂಗಡಿ ವೀರೇಶ, ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಮಠ್, ನೀಲನಗೌಡ, ಎನ್.ವೀರಭದ್ರ್ರಗೌಡ. ಆರ್. ಹೆಚ್.ಎಂ.ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಗೌರಿಶಂಕರ್, ಕೋಳೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ, ಜಾಲಿಹಾಳ್ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ, ಸುರೇಶ್ ಹೂಗಾರ್, ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಶಿವು, ನಟರಾಜ್, ಕುಬೇರ, ರಾಜುಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.