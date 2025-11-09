ವಿಷವಾಯು ದೆಹಲಿ ವಿಲವಿಲ

ನವದೆಹಲಿ, ನ.೯- ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಭೀಕರ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದು, ಇಡೀ ನಗರತುಂಬಾ ವಿಷವಾಯು ಪಸರಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮಬ್ಬು ಮೋಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತೆ ಅಂತರ ೨೦೦ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್, ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ, ಲೋಧಿ ರೋಡ್, ಅಕ್ಷರಧಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಬಹುಭಾಗ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ) ಮಾಪನದಂತೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಏಕ್ಯೂಐ) ’ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ’ (೩೭೭೩೮೧) ಮತ್ತು ’ಗಂಭೀರ’ (೪೧೨) ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲಿಪುರ, ಆನಂದ ವಿಹಾರ, ಅಶೋಕ ವಿಹಾರ, ಬವಾನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಏಕ್ಯೂಐ ೪೦೦ನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ನೋಯಿಡಾ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಮಟ್ಟದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, “ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಹಲವಾರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ” ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯತೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ’ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ’ಯನ್ನು ಸ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮರದ ದಿಲ್ಲಿ, ಕೋಯ್ಲಾ ಬಳಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಈ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ದೆಹಲಿ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಚಿಮಿಕಿಸುವಿಕೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಧೂಳು ನಿಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ’ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ’ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಂತ ೩ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.