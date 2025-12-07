ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಸ್.ಚಂದನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಡಿ,07:- ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದ್ದು, ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ, ಭಾವ ಮಾಡದೇ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಅವರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎಸ್.ಚಂದನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದ್ದು, ಯಾರೂ ಎದೆಗುಂದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರದು, ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗವನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿ ರೋಗಿಯನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ, ಅಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೇ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾನೂನುಗಳ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಫೆÇೀಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಖಂಡಿತ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ 10ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಪಾಠ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಿ.ನಟರಾಜು, ಪ್ಯಾನಲ್ ವಕೀಲೆ ಕೆ.ಎನ್.ನೇತ್ರಾವತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎಂ.ರೇಖಾ, ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗುರುರಾಜ್, ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೇಮಂತ್, ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞ ಪಾಷ ಇದ್ದರು.