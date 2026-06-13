ವಿವಾದಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ

ಪುತ್ತೂರು: ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲ್ನಾಡು ದೈವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೈವದ ವಲಸರಿ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೇದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಸಹಿತ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ದೈವದ ವಲಸರಿ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರಸಂಖ್ಯೆ ಜನರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜನತೆಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಈ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದ ಕಾರಣ ತೆರವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು.
ಪುತ್ತೂರು: ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲ್ನಾಡು ದೈವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೈವದ ವಲಸರಿ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.