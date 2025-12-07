ವಿಮೆ ಹಣ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಮೈಸೂರು.ಡಿ.07: ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಎಂಬುವರು ನಿಧನರಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿಮೆ ಹಣದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಮಹದೇವರವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇಮ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿಮೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮನೋಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆದವರನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪಲಾಪುರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆದರ್ಶ್, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿಮೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮನೋಜ್, ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದರು.