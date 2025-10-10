ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ೨ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು

ಮಂಗಳೂರು- ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ(ಸಿಎಫ್ಟಿ)ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ರೋಸೆನ್ಬೌರ್ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾಹನಗಳು ೧೨,೫೦೦ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ೧,೫೦೦ ಲೀಟರ್ ಫೋಮ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ, ೨೦೦೯ರ ಹಿಂದಿನ ಸಿಎಫ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ೧೦,೦೦೦ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ೧,೩೦೦ ಲೀಟರ್ ಫೋಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶೇ ೧೦೦ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ೯೦ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ೧೨೦ ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.
