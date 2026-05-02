Saturday, May 2, 2026
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಶ್ರೀವಡಕರಾಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

Sanjevani_Newsroom
ಹೊಸಪೇಟೆ.ಮೇ,2-  ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ವಡಕರಾಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ನಗರದ ಮೇನ್ ಬಜಾರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವಡಕರಾಯಸ್ವಾಮಿ ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ರಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಡಕರಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಡಕರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎದುರು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ರಥಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಉತ್ತುತ್ತಿ ಎಸೆದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಥ ಎಳೆದ ಭಕ್ತಗಣ ವಡಕರಾನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

 ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಐಗಳಾದ ಡಿ.ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಹಮದ್ ಗೌಸ್, ಸೋಮ್ಲಾನಾಯ್ಕ್  ಮತ್ತವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಎರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.

