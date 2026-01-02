ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ತಳಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಅನಾವರಣ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜ.2: ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಸೇರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ರಾಂಪ್ರಸಾದ್, ಪರುಶುರಾಮ್, ವಿ.ಕೆ.ಬಸಪ್ಪ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೇಳಿದರು,
ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರದ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಂದರು.
ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂಪುರೇಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆಂದರು.
ಸಂಜೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾರಂಭ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿದೆಂದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ, ಹವಂಬಾವಿ ಲೋಕೇಶ್, ಮುದಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.