ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್,ನ.19- ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಕಂಪನಿಯು ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸಪೆÇೀರ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಆಪಲ್ ಐಫೆÇೀನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾತೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಾಟ್, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಒಎಸ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಬಹು-ಖಾತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ 25.34.10.72 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು-ಖಾತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಕ್ ಸಹ ಇರಲಿದೆ ನೀವು ಎರಡನೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಮರು-ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಐಎಸ್ಓ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಖರ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಆಗಮನದ ನಂತರ, ಆಪಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.