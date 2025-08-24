ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಹೀರದ ಸೂಗಮ್ಮ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ.

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ.ಆ.24-ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕಂಬಳಿಬಜಾರ್ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೀರದ ಸೂಗಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ,
ಬಾಲಕರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಟನ್, ಬಾಲಕಿಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಟನ್, ಬಾಲಕರ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಬಾಲಕಿಯರ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 4×100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಓಟ, 80 ಮೀಟರ್ ಹಡಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ತೃತೀಯ, 400 ಮೀಟರ್ ಓಟ ತೃತೀಯ, 100 ಮೀಟರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಶಾಲಿಗಳಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೀರದ ಸೂಗಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.