ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.೩ – ಇಂದು, ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಮಾರು ೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಸುಮಾರು ೨೭ ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಪವಾಡ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ. ಚಂದ್ರನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಚಂದ್ರನನ್ನು “ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂದು ಜನವರಿ ೩ ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್. ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಮಾರು ೨೭,೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅದು ೧೪ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ೩೦ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ದೀರ್ಘ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನವರಿ ೩ ರಂದು ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ದೂರಕ್ಕೆ (ಪೆರಿಜಿ) ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ದೂರವು ೧೫೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ ಬದಲಿಗೆ ೧೪೭ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
೨೦೨೫ ರ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೪ ರಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ೨೦೨೪ ರ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೭ ರಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ೩,೫೭,೨೧೮ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ೨೨ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ಮೂನ್, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ ೩೦ ರಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೧೪ ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.