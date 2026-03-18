Wednesday, March 18, 2026
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ 'ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ' ಭೂಸ್ಪರ್ಶ

By
Mangalore_Newsroom
-

ಪುತ್ತೂರು; ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ವರುಣನ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ೩ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಭೂಸ್ಪರ್ಶಗೊಂಡಿದೆ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ದಾರ ತುಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಭೂಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
ಪುತ್ತೂರಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಫೆ.೧೭ರಂದು ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ದಾರ ತುಂಡಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ೩ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಇದೀಗ ವರುಣನ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಇಳಗಾಗಿ ಭೂಸ್ಪರ್ಶಗೊಂಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಸ್ತಂಭವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

