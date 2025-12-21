ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ: ಟಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಸವರಾಜ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ 21:- ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಹೆಚ್. ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು
ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಗರದ ಕೋಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಕಲಾ ಸಂಘ ಇಲ್ಕಲ್ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ “ಮಾಯಾಮದ ಮರ್ಧನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು” ನಾಟಕವನ್ನು ಮದ್ದಲೆ ಬಾರಿ ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಾವಿಲ್ಲದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಜಾತಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಇವನಾರವ ಎನ್ನದೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದರೆಂದರು.
ಮಹಿಳೆ ವರ್ಗಭೇದ ವರ್ಣಭೇದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಶರಣರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಎನ್ನದೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ ವಿಶ್ವಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದರು.
ನಂತರ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಗೆಣಕಿ ಹಾಳು ತಿಮ್ಮನಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು ಮೂಡಿಬರಲಿ ಎಂದರು.
ರಂಗನಟ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅದ್ವಾನಿ ವೀಣಾ,ಲತಾ, ಇಲಕಲ್ ಉಮಾರಾಣಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಕದ ಬಳಗದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ರಂಗಗೀತೆ ನೃತ್ಯ ನಡೆದವು ನಂತರ ಮಾಯ ಮಾದ ಮರ್ಧನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶರಣರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.