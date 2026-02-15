ವಂದೇ ಮಾತರಂ ತರಬೇತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫೆ.15: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ)* ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ತರಬೇತಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲಲಿತಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮಹಾಕೃತಿಯನ್ನು ನವಂಬರ್ 7 1875 ರಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ರಚಿಸಿದ ಈ ಗೀತೆಯು 150 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವ ಜನತೆಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಮನ-ಮನಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯು ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತ ಗಾಯನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನುಡಿದರು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಲೇಔಟ್ ನ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಗಾಯನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ದುರ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಲ ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಂಡ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ತ್ಯಾಗ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಗೀತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇದನ್ನು

ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಯುವಕರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೈವಸ್ಮರಣೆಯಂತೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯವರು  ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯು. ರಮೇಶ್, ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕುಮಾರ ಸಾಯಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಚಾರುಲತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀನಿಧಿ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ರವಿಕುಮಾರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಕವಿತಾ ವಾದಿರಾಜ ಸುನೀತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಸಂತ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸುಗುಣ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

