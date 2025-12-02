ಲಿಕ್ಕರ್ ಷಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸರಿನಾ…

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಡಿ.02, : ಲಿಕ್ಕರ್ ಷಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸರಿನಾ. ನಗರದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಮಧ್ಯದ ಮಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಷರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಊಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ. ಆ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಮಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ 100 ಮೀ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ.
ಆದರೆ ನಗರದ ಎಸ್.ಎನ್.ಪೇಟೆಯ ಬ್ಲೂ ಡಾಲ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಷಾಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಷರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.