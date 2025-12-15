ಲಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ 40 ಬೈಕ್ ಭಸ್ಮ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಡಿ.15: ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಕೊಡು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 40 ಬೈಕ್ ಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಲಾರಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಘವೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಜಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ಬಳಿ ಇರುವ ಯಮಹ ಷೋರೂಂಗೆ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ 40. ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎನ್ಎಲ್ 01 ಎನ್ 9062 ನಂಬರ್ ನ ಲಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೋಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಿಂತಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಹ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲಾರಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಕಿಹತ್ತಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.