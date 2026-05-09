ಬೆಂಗಳೂರು,ಮೇ.9 ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಬಾಣಸಿಗರು ಊಟ-ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
10 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಊಟ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಡುಗೆಯವರು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ನಂತರ ತರಕಾರಿ ಪಲಾವ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಇಂದು ಊಟೋಪಚಾರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ
ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು, 120 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬೀಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .