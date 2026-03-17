ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾ.17: ನಗರದ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಿಕಿಂದರಾಬಾದನ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗುಂತಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಂ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮುನಗೂರು ದಿನನಿತ್ಯದ ರೈಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಈ ರೈಲನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಗುಂತಕಲ್ಲು ಮುಖೇನ ಆದೋನಿಯ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ 11ಞm ದೂರವಿರುವ ಹಗರಿಯಿಂದ ಆದೋನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೂತನ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಆದೋನಿ ಕೇವಲ 75 ಞm ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು ಈ ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆಯಿಂದ 45 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದುವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಕೆ.ಎಂ.ಮಹೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಪಿ ಬಂಡೆಗೌಡ ಹೆಚ್ಕೆ ಗೌರಿಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೋಳೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ, ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಗಣಪಾಲ್ ಐನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್, ಮೂರಿಗೆರೆ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಜಾಲಿಹಾಳ್ ಶ್ರೀಧರ, ಮಧುಸೂದನ ಗೌಡ, ವಿ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಜಯಣ್ಣ, ಶಿವಶಂಕರಗೌಡ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.