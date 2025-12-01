ರೈತರು ಸಂಘಟಿತರಾಗದಿದ್ದರೆ ರೈತ ಸಂಕುಲವೇ ನಾಶ: ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಳವಳ

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಡಿ.01- ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ರೈತ ಸಂಕುಲವೇ ನಾಶವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರು ಕಾಪೋರೇಟ್ ವಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.


ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಹಾಗೂ ಪುಣಜನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇತ್ತಿಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 60 ಪಸೆರ್ಂಟ್ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಮದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೌಲವರ್ಧಿತ ಬೆಲೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮರಣ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.


ಈಗ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸರದಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಅಮದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಥೈನಾಲ್‍ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ. 35ರಷ್ಟು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.


ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು, ತೊಗರಿ ಅಮದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಲು ಹಾಗು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಪೆರ್Çರೇಟ್ ಕೃಷಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಪೆರ್Çರೇಟ್ ಕೃಷಿಗೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ಜಮೀನನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.


ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಜಿಂಕೆ, ನವಿಲು ಹಾಗು ಇತರೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಾರಣ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಡೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್‍ಗಳು, ಸಫಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಖ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ಟಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೇ ಸಫಾರಿ, ಹೋಟೆಲ್‍ಗಳ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಲಾಭಿ ನಡೆಯುತಿತದೆ. ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪತ್ನಿಯರು ವಿಧವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಹಂದಿಗಳು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‍ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಂತರ ಸಫಾರಿ, ರೆಸಾರ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೈತರ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಬಳೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಡ್ರಳ್ಳಿ ಪಾಪಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಶಶಿ, ಕೆಕೆಹುಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬರಗಿ ಮಹೇಶ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಬಸವಣ್ಣ ಮೇಲಾಜಿಪುರದ ಮಲ್ಲೇಶ, ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಜಗದೀಶ್, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಚನ್ನಒಡೆಯನಪುರದ ಮಾದೇವಪ್ರಭು, ಸಂಪಿಗೆಪುರದ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

