ರೂ.೧೩೬.೨೨ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವ್ಯವಹಾರ, ರೂ.೩೬.೫೯ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

Mangalore_Newsroom
ಕಲ್ಮಡ್ಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಹಾಸಭೆ
ಸುಳ್ಯ:ಕಲ್ಮಡ್ಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ೨೦೨೪-೨೫ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಬೆಟ್ಟ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸಂಘವು ರೂ. ೧೩೬.೨೨ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ರೂ. ೩೨.೫೯,೮೭೦ ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭಗಳಿಸಿದೆ. ರೂ.೨೭ ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಎ” ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಬೆಟ್ಟ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಯಂ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ರವಿಕಿರಣ್. ಎ, ಹರೀಶ್. ಎಂ, ಅಶೋಕ ಜಿ, ಸುಧಾ. ಎಸ್ ಭಟ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಬಿ, ತೃಪ್ತಿ. ಯು, ಗೋಪಾಲ. ಪಿ, ಮಹೇಶ್. ಎ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಜೆ, ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ, ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂತಿಕಲ್ಲು ಶಾಖಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಧಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ನಾರಾಯಣ. ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಯಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರವಿಕಿರಣ್ ಎ ವಂದಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್. ಜೆ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಪೂವಕ್ಕ. ಪಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಮಹಾಸಭೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು .ಪುನೀತ್ ಮೂಲೆಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

