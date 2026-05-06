Wednesday, May 6, 2026
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ‘ಅಕ್ರಮಸಕ್ರಮ’ ಬೈಠಕ್

By
Mangalore_Newsroom
-
ಪುತ್ತೂರು; ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೨೧ ಅಕ್ರಮಸಕ್ರಮ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಷೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಸಕ್ರಮ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೫೦೦ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಹೇಳಿದರು.
ಪುತ್ತೂರಿನ ನರಿಮೊಗರು ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮಸಕ್ರಮ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡಗನ್ನೂರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬೈಠಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ತಂದು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಲಿಗೆ ತಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ೨೧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬೈಠಕ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ, ೯೪ಸಿ, ೯೪ಸಿಸಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಜಿ. ಕೂಡಲಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಟಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನೆ, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಣ್ಣ ಪಿಲಿಂಜ ಮತ್ತು ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಾಷ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ
ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಡವರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದು ೩ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ೯/೧೧ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ‘ಸಾಷ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ’ ಎಂದು ವಾಪಾಸು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಷ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಪ್ಪ ಪಿಡಿಒನ ಮಂಡೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಬಡವರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ತಾಪಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತು ಆ ಪಿಡಿಒ ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಸಾಷ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಸಾರ್ ಎಂದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಡಿಒಗೆ ಆತನ ಲಂಚ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕಕ್ಷಣ ಸಾಷ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ. ನನ್ನ ವೇಗ ೧೦೦ ಕಿಮೀ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಗ ಕೇವಲ ೧೦ ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ಲ- ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ

