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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಟಕ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ- ‘ಬಿಜೆಪಿ-ಪರಿವಾರ’ಕ್ಕೆ ರೈ ಖಡಕ್ ಟಾಂಗ್

ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಟಕ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ- ‘ಬಿಜೆಪಿ-ಪರಿವಾರ’ಕ್ಕೆ ರೈ ಖಡಕ್ ಟಾಂಗ್

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Mangalore_Newsroom
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ಪುತ್ತೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ ಅನುದಾನ ತಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ಪುತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ನಾಯಕರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರನ್ನು ಜಾಗಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೊಟೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಫೋಸ್ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬಿಜೆಪಿ-ಪುತ್ತಿಲಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾರಾಡಿ-ಬೊಳುವಾರು ಮಧ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಘು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ಇದ್ದ ರಸ್ತೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಚತುಷ್ಪಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ೧೦ ಇಂಚು ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾಮಾರು ರಸ್ತೆಗಳು ಈಗ ಎದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ.. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇವರು ಬೇಕಾ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಯಾರಾದರೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜತೆ ಸೇರಿ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನೇ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ. ಹಾರಾಡಿ ರೈಲ್ವೇ ಸೇತುವೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ- ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಬೊಳುವಾರಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ೧೨ ಮಂದಿ ಪಾಲುದಾರರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ೮ ಮಂದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದು, ಅದರ ಕುರಿತು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅದರ ಬಳಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಡಾಮಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೊದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಡಸ್ಟ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ವಿಟ್ಲ ಪೇಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಗಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾದರೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜಕೀಯ
ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಜನ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಸಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನೀಟ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ೨೨ ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾಣದ ಕೈಗಳನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಬಗೆ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯುವಸಮುದಾಯವೇ ಆಕ್ರೋಶಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ, ಯು.ಟಿ.ತೌಸೀಫ್, ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ರಾಜಾರಾಂ ಕೆ.ಬಿ., ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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