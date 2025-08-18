ರಥಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ಐವರ ಸಾವು

ಹೈದರಾಬಾದ್,ಆ.18- ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ರಥಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ನಾಲ್ವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಘೋರ ದುರಂತವು ರಾಮಂತಪುರದ ಗೋಕುಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ರಥಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ್ (21), ಸುರೇಶ್ ಯಾದವ್ (34), ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ (35), ರುದ್ರವಿಕಾಸ್ (39) ಹಾಗೂ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ (45)ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆರವಣಿಗೆಯ ರಥ ಎಳೆಯುವ ವಾಹನವು ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯುವಕರು ರಥವನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದರು. ಈ ವೇಳೆ, ರಥಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ತಗುಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರಥ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ 9 ಜನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಘಾತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲ ದೂರದವರೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆÇಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಯಭೀತರಾದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ತಕ್ಷಣ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದಾಗಲೇ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಅಸ್ವಸ್ಥ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆÇಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆÇಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.