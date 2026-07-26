ರಂಗಾಸಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗಯ ಚರಿತ್ರೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗ

ಕುಬೇರನ ಪುತ್ರ ಗಯ, ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನದಿಂದ ತಾಂಬೂಲ ಮೆದ್ದು ಉಗುಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗಯ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ನಾರದರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗಯ ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಾಗ್ದಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದ ಅರ್ಜುನ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರೂ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಗಯನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ .
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಲೂರು ನಾಟಕ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಧನಸ್ಸು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸುದೀರ್ಘ ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿನ ಈ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರದ ಆಂತರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಯನಾಗಿ ಗೌರೀಶ್ ಎಸ್. ಕೆ,ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರಸ್ವತಿ ಯಶೋದ, ಅರ್ಜನನಾಗಿ ಎನ್. ವೈ. ನಾಗರಾಜು, ಸುಭದ್ರೆಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಉಜಿರೆ, ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಜು ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಕೆ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ನಾಟಕದ ಶೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಗೊಂಡ ಗಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.