ಯೂರಿಯಾ  ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲು: ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಆ.10 : ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ 25 ಟನ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಗಡ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಳ್ಬಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಉಳಿದವರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಬರಿಗೈಲಿ ಮನೆಗೆ ರೈತರು ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಚೀಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವವರೆಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಬುಕ್ ನ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಹರಿದು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸರದಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅರ್ದಂಭರ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆಗಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದರು ರೈತರು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಪೋಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಕಾದು ನಿಂತವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಧರ 270 ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರೋಮರ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 320 ಧರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 50 -100 ರೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್ ಐ ಗುರುಚಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದೆ ರೈತರನ್ನು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲವು ರೈತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪೋಲಿಸರು ಹರಸಹಾಸ ಪಟ್ಟರು.
ಈ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ, ಹಂಪಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 191 ಟನ್ ಯುರಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿಗೆ 25 ಟನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 300 ರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಬೀಳುವದರಿಂದ 320 ರೂ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂಡಿಯವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ತೋಳ್ಬಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಕನ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ನಮ್ಮಂತಹ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ನಿಂಗಜ್ಜ ರೈತ