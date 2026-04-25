ಯುವತಿಗೆ ‘ಮಗುಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ೫ ಸಾವಿರ ಜೀವನಾಂಶ ‘ಹೈ’ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ಪುತ್ತೂರು; ಯುವತಿಗೆ ಪ್ರೇಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಗುಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ರೂ.೭೫ ಸಾವಿರ ಜೀವನಾಂಶ ಪಾವತಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ಆರೋಪಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಯುವತಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ೧೦ ತಿಂಗಳ ಮಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದ ತನಕ ಮಗು ಹಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ.ರಾವ್ ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಪಿ.ಜಿ.ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ.ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾದಾಗ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಗುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಯುವಕ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಪಿ.ಜಿ ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೫ರ ಜೂ.೨೩ರಂದು ಮದುವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂ.೨೨ರಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು.
ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ೧೦ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಟೀನರಸೀಪುರದಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮಗು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ,ರಾವ್ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿಯೂ ಮಗುವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ.ರಾವ್ ತಂದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಪಿ.ನಂಜುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ರಾಜೀ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ಮಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ೭೫ ಸಾವಿರ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರು; ಯುವತಿಗೆ ಪ್ರೇಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಗುಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ರೂ.೭೫ ಸಾವಿರ ಜೀವನಾಂಶ ಪಾವತಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.