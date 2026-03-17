Tuesday, March 17, 2026
ಯುದ್ಧದ ನೆವ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ

Sanjevani_Newsroom
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾ.17: ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಧರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡುತ್ತವೆ.

ನಗರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಧರ ಕ್ಕಿಂತ ಶೇ .50 ರಷ್ಟು ಧರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಯುದ್ದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಲೈರ್ ಗಳು.

ಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಹಾರ, ಊಟ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಮುದ್ರಣದ ಬಿಲ್ ಹಳೇ ಧರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಧರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧರದ ಮುದ್ರಣ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಬದಲಾಗೊಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

