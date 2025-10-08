ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್: ಸೇನಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ:೪೭ ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ,ಅ.೮-ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಮಧ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಹಬ್ಬ (ಥಡಿಂಗುಟ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ) ಮತ್ತು ಜುಂಟಾ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ೪೭ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ೮೦ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬೌದ್ಧ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಂಗ್ ಯು ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು,ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಜರಿದ್ದವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ .ಆಗ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ನಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಜುಂಟಾ ವಿರೋಧಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಜುಂಟಾ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ೭ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಲಾಯಿತು , ಕನಿಷ್ಠ ೪೦ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ೮೦ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ ಹಾರಿಹೋಗಿ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದೆ.ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದರು .
ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಅವರು ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ ಮಾನವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.