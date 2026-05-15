Friday, May 15, 2026
ಮೋದಿ ಕರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪಂಧನೆ

ಮೋದಿ ಕರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪಂಧನೆ

ಪುತ್ತೂರು: ಮಿತವ್ಯಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂಧಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸತ್ಕಾರಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈ ಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದು ಬಳಿಕ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಾಸಾಗಲು ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮಿತ ವ್ಯಯದ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ತನ್ನ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂಧನೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮಂಡಲಗಳ ಸಭೆಗೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತೆರಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ದೇಶದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧೀಯವರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀಡಿದ್ದು ದೇಶದ ಜನ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಗರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ತ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೇಶ್ ಚಾಕೋಟೆ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ನ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಲಡ್ಕ,ನಿರಂಜನ್ ಮಾನ್ಯ, ಅಭಿಜಿತ್ ಕೊಳಕ್ಕಿಮಾರ್, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಗ್ರಿತ್ತಾಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

