ಮೋದಿ, ಕಚೇರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ‘ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ’

ನವದೆಹಲಿ,ಡಿ.3:- ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) “ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ” ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ “ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.ಪಿಎಂಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ
ಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಭವನಗಳನ್ನು ಲೋಕಭವನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಪಿಎಂಒ ಕೇಂದ್ರ ವಿಸ್ಟಾ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಪಿಎಂಒ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಕೇಂದ್ರ ವಿಸ್ಟಾ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೇವಾ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೇವೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಡಳಿತವು ಈಗ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮನೋಭಾವದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಭವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಭವನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೇವಾ ತೀರ್ಥವು ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.