ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ  ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ : ಆ.10 ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬನ್ನಿಗೋಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಶ್ ಡಾನ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಗಳೇವು ಆಳುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೈತರು  ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 15-20 ರೈತರು ಅದೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಬೆಳೆ ಅಂಗಲಾಗಿ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಥಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವರದಿಯನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಳಿಕ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ  ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಡ್ಡದ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಲಿಗೇರಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿ ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ, ಯಮನೂರಪ್ಪ, ನವಲಿ ದೇವಪ್ಪ, ಗಡಿಗಿ ಗಂಗಪ್ಪ, ಅಂಬಿಗರ ಪ್ರಕಾಶ, ಪಕ್ಕೇದ ಮಂಜಪ್ಪ, ಬಲ್ಲಾವುಣ್ಸಿ ಹುಲುಗಪ್ಪ,  ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರು ಇದ್ದರು.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಳಪೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ 20-30 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಮೈನಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ ರೈತ ಮುಖಂಡ
ಬನ್ನಿಗೋಳ
ಬನ್ನಿಗೋಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರು  ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಿಚ್ಚಾಪುರ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ  ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

