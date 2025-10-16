ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ: ಪೆÇ್ರ.ಹುಲ್ಕೆರೆ ಮಹದೇವು

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಮಂಡ್ಯ.ಅ.16:- ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನ, ವಾಸ್ತವತೆ, ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆ ಇದ್ದು, ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಪೆÇರ. ಹುಲ್ಕೆರೆ ಮಹದೇವು ಆಶಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ ನಂದಿ ಆರ್ಕೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಓದಿನಹಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊಗಳ್ಳಿ ಅವರ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ವೈಚಾರಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರಾ-ನೇರಾ ಹೇಳುವ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದತ್ತ ಮೊಗಳ್ಳಿ ಅವರ ಸೆಳೆತವಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆÇರ. ಜಿ.ಟಿ. ವೀರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. ಬುಗುರಿ ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿಗ ವರ್ಗಗಳ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ಸಂದೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಸಿವು, ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ದಲಿತ-ಶೂದ್ರರ ಬರಹಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಗಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವಪರತೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಲೇಖಕಿ ಭವಾನಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮ್ತುತ ಅಭಿಯಂತರಆದರ್ಶ ಕೆ.ಎಸ್. ಅವರು ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್ರವರ ಕತೆಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗೀತನ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮಂಗಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ, ಚಿತ್ರಕೂಟ ಬಳಗದ ಅರವಿಂದ ಪ್ರಭು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.