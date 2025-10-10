ಮೈಸೂರು, ಅ.10– ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೈಸೂರು ಪೇಟಾ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರನ್ನು ದೀಪ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪೇಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಮೈಸೂರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕೇಳುಗರ ಬಳಗ ಸಮುದ್ಯತಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಣ್ಣೂರು ವಿ. ಗೋವಿಂದಾಚಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ,, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಇವರ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಂತರ ನಂದನ್ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಕಾಶ ಶೈಲಿಯ ಕಲಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹಳೆಯ ಮರದ ಅರಮನೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈಗಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಗೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಮಾದರಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ರವರ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರತಿಮೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂದನ್ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರಳತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ ಬಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ಛಾಯಾ ಬಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.