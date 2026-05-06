ಮೇ.೮; ‘ಮಂಗಮಾಯ’ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ

ಪುತ್ತೂರು: ಪುತ್ತೂರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ’ಮಂಗಮಾಯ’ ಮೇ.೮ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚದ, ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ, ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯವ ಕಥಾ ಹಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಲೊಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳ, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾ ಸೊಗಡು ಇರುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮರೀಲ್‌ನವರಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ತದನಂತರ ಹತ್ತಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸ್ಟೀಫ್ಟ್, ಆರ್ಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಿದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಡ್ಜ್‌ನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜತೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ೪೩ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹರ್ಷ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

