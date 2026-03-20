Friday, March 20, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಸಿನೆಮಾ ಮಾ.27ಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಅಬ್ಬರ

ಮಾ.27ಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಅಬ್ಬರ

By
Bangalore_Newsroom
-

ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ “ಆಯುಧ” ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಿರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ತನ್ನ ವೇಗದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, “ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ‘ಡೆಂಜರ್ ಜೋನ್’ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾದೆ. ನಂತರ ‘ತಾಜ್ ಮಹಲ್ 2’ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಕೆಲಕಾಲ ಡಿಪ್ರೆಶನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ‘ಆಯುಧ’ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಮೇಕಪ್ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು,” ಎಂದರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಮನ್ವರ್ಷಿ ನವಲಗುಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ಸತೀಶ್, ಮನದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀನಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಸಂಹಿತ ವಿನ್ಯ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಕಿ ಸಂಹಿತಾ ವಿನ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, “ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಆಯುಧ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ,” ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪ್ರವೀಣ್, ರಘುರಾಜ್ ಮಲ್ನಾಡ್, ಸುನೀಲ್ ಬೀರೂರು, ನಾರಾಯಣ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿತರಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.