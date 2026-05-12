ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಗತ್ಯ.-ಜಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇ, 12: ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ದಿಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ಜಿ. ಪಿ.ಬಸವರಾಜ ನುಡಿದರು.
ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಗರದ ಸರಳಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಂತರ ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ‘ ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ‘ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಣತಿಗಳಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅದು ಯಂತ್ರವಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು, ಸಂವೇದನೆ,ಚಿಂತನೆ, ಜನರ ಉಸಿರಿನ ಏಳಿತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಹೃದಯ ಅದಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತ, ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, ಜ್ಞಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಅನುಭವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರೆಡೆ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡಬೇಕೆಂದರು.
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಲೇಖಕ ಡಾ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂದಿಹಾಳು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಬದುಕಿನ ಒತ್ತಡ, ತಲ್ಲಣ, ತಳಮಳಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.ಓದು, ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಗಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವೈ ಸಿ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗೆಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿ, ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಚೌದ್ರಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ದಸ್ತಗೀರಸಾಬ್ ದಿನ್ನಿ, ಕೆ.ಬಸವರಾಜ, ಹುಚ್ಚೂಸಾಬ್ ಇದ್ದರು.