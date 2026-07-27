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ಮಾಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

By
Mangalore_Newsroom
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ಉಳ್ಳಾಲ : ಮಾಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಹಿತರ ಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಅರಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೂರು ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಯ ಬಾಳಿಕೆ ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಣಾರ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು, ಸೇನಾನಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರುವುದು,
ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ .
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಝೀಝ್ ಮಾಡೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು.ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹರೀಶ್ ರಾವ್, ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್ ರಾವ್, ಮಧೂರು, ಭಗವ, ಷಡೂರು ಮದ್ಯಾರ್, ರಶೀದ್ ಮಧುರ್, ಶಶಿಧರ್ ಪಿ ಮಧುರ್, ಭವನದ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೀರ ಯೋಧರಾದ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ವರ್ಗೀಸ್, ಸುಧಾಕರ ಕುಂಪಲ, ಅಮಿಕ್ ಸಿಂಗ್, ರಂಜಿತ್ ಆರ್. ಸುರೇಶ್,ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಿ.ಪಿ., ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ., ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಊರವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸುಜಾತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜೀವಿತ ವಂದಿಸಿದರು.

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