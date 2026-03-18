Wednesday, March 18, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮಗೆ “ಭಾರತ ರತ್ನ ಸೇವಾ ನಾರಿ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ

By
Sanjevani_Newsroom
-

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)

ಬಳ್ಳಾರಿ,ಮಾ.18: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾ.15 ರಂದು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪೋಲಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಅನುರಾಧ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಎಸ್.ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ‘ಭಾರತ ರತ್ನ ಸೇವಾ ನಾರಿ’ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಬಸವರಾಜ್ ಮಹಾಮನಿ, ಮಾತೃ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕಪ್ಪಗಲ್, ಎಲ್ಲನಗೌಡ ಶಂಕರ ಬಂಡೆ , ಸುನೀತಾ, ಕುಸುಮಾ, ಹೇಮಾ, ದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮೇಮುದಾ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.