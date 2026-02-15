ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಶಿವ ಮಯ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ. ಫೆ.15: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪುಷ್ಪ, ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ, ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಶಿವ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.
ನಗರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೋಟೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದೇ ರೀತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದಂಪತಿಗಳ ಸಮೇತ ಬಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಲಘು ಉಪಹಾರ ವಿತರಣೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಭಜನೆ, ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಹಂ ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆಯ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ನೀಲಂಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಾರ್ವತಿ ನಗರದ ಅನಾದಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೇ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷ, ಕೆಲವರು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು, ಸಂಜೆ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ.ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನಜಾವದ ವರೆಗೆ ಉಒವಾಸ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಿವನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.