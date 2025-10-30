ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂತರಗಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಹನೂರು.ಅ.30:- ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಗಂಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶೇಷಣ್ಣ ಒಡೆಯರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ದಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.


ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶೇಷಣ್ಣ ಒಡೆಯರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘು ಅವರು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಡಗಂಪಣ ಅರ್ಚಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಪವಿತ್ರ ಅಂತರ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು .


ನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಸಹ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆದರೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮೆರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಏಕಾಏಕಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರದೂಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ದೇವಸ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಅಂತರಗಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ನಂತರ 9-00 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಬರುತ್ತಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬೀಗ ತೆಗೆಯದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.


ಅಂತರಗಂಗೆ ಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಗಮನಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವುಗಳೇ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

