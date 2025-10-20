ಮಕ್ಕಳು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ – ಅರಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸಂಡೂರು :ಅ:19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಸುವರ್ಣಮಯ ಜಿವನದಲ್ಲಿ ಸುಮದರಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಲ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೆಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದವರಾದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದಾದುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಬಹಳ ತಾಪತ್ರಯ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯವವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದು ಆದರೆ, ಅದು ಕಲಿತ ಮೆಲೆ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುತ್ತಾದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ, ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ದಿಯ ಪ್ರತಿಗೆ ಸದ್ಯ. ವಿದ್ಯ ಎಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಪುರಶ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಕಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನನುವ ಭಾವನೆ ಪುರಸ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲು ಸಾದ್ಯ ಸ್ಕಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕಾ ತಬರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಹಿಸಲು ಅರಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ವರಿದಾಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು
ಅವರು ಎಲ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಸ್ತೆಯ 11ನೆ ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಕಮದಪುರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವರೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಜೀನತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೊಓರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೆ|| ಎಸ್.ಎ. ತಲಾಬ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಭಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಅ ವರು ಮುಂದು ವರೆದು ನಿರಿತ ಶಿಕ್ಷಕೀಯರಾದ ಆಫ್ರಿನಾ ಸಲ್ಮಾ ಬಾನು ಪುರ್ಣೀಮಾ ಸಾಹಿ ತಾಜ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ಜೆ.ಕ.ಎ ಬಷೀರ್ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾರ್ಥಿಕ ಎಂ. ಪ್ರಜ್ವಲ ಎಮ್.ಎಸ್. ಮಹೊಮಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್ ಪರಶುರಾಮ ಸಿ. ಸೇವಲಾಲ್ ನಾಯಕ ವೈಶಲಿ ಎಸ್. ಅಖಿಲೇಶ್ ಎನ್. ಸಾಹೀತನ ರಮೇಶ ಕೆ. ನರಸಿಂಹನ್ ಎನ್. ಎಚ್. ಮಲ್ಲೇಶಿ ಮಣಿಕಂಠ ದಯಾನಂದ ಎಸ್. ಅರುಣಾ ನಾಯ್ಕ ಶೌಏತ ಎಸ್. ಎ. ಪರಶುರಮ ನಾಯಕ ದಿವ್ಯಾ ರಮೇಶ ಬಿ.ಎ. ಇವರಿಗೆ ಝಡ್ ಟಿ.ಸಿ. ಪಿ.ಆರ್.ಓ. ಸುಏಶ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಝಡ್ ಟಿ.ಸಿ. ಮಯನ್ಸ್ ನ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಜಿನತ್ ಕಂಪಿಗೆ ಸೇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕಂಪ್ಯುಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಟ್ಟಲು ಭಯ ಪಟ್ಟ ನಾನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ 1 ವಾರ, 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯುಟರ್ ಕಲಿತ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ಮಾನಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳು ದಾರಿ ದಿಪವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಡತನ ರೇಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಕಲಿಯಲು ಆಸ್ತಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಎ. ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರೋಶಾಹಸಿವುದು ಇದರ ಸದಪಯೋಗವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದಪಯೋಗ ಪಡಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಕಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳೀದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ನಂಬರ್ ನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೆ|| ಜೀನತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೆ|| ತಲಾಬ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಿಡುವ ಕಾಯ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ಕಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದರೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರು ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಕಾಯ್ಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕಾಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರೂರು ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕುಸುಮಾಮ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕಾ ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶ್ವಿಸಗೊಳಿಸಿದರು.