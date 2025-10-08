ನವದೆಹಲಿ, ಅ. ೮: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. “ನೀವು ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಟೋ ಪಾಲುದಾರರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬದ್ಧತೆಗಳು, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಜೆರ್ ಬೈಜಾನ್, ಅರ್ಮೇನಿಯಾದವರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಕಾರ್ನೆ ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ನೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ “ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಕೆನಡಾದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸುಂಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹತೋಟಿಯು ಅದನ್ನು “ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ” ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
“ನನಗೆ ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಏಳು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು” ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನೀವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಏಳು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ ೧೦ ರಿಂದ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ “ಸುದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು “ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ” ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸುಮಾರು ೫೦ ಬಾರಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎರಡು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು “ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು” ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.