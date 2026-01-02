ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹನೂರು.ಜ.2:- ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಮದರ್ ಮುಜೀದಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ” ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಸಕ ಎಂ. ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೋಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ರ್ಯಾಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪರೀಕ್ಷಯ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಪೆÇೀಷಕರು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಬಂಡಳ್ಳಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣಗಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಶಾಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ನಾಗನತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಳ ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ವಿಧ್ರ್ಯಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ.ಒ ಮಹೇಶ್, ಮದರ್ ಮುಜೀದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜುಮ್ ಪಾಷ, ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅಶೋಕ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಜಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಧ್ರ್ಯಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಶಾಲೆಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.