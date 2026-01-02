ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಏನು ಓದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ದೂರು ಕೊಡುವೆ; ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜ.02: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ನಿನ್ನೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿರುವೆ. ಆತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದಾನಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಮನೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಏನು ಓದಿದ್ದಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಓರ್ವ ಮೂರ್ಖ, ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಶಾಸಕನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಎಂಇಅರ್ ಸಿ ಹಣ ಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಲಲಿಲ್ಲ ಶಾಸಕನಾಗಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರು.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೂರ್ತಿ, ಭವನ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಹಣ ಮಾಡಲು ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಾರ್ಡ್ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಎರೆಡು ಮಟಕಾ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಲೇಔಟ್ ಅಪ್ರೂಲ್ ಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ನಗರವೆಲ್ಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ತನ್ನ ವಸೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬುಲೆಟ್ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.